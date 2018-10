Zbog pripremnih radova na asfaltiranju ulice, u sklopu radova na uređenju gradskog jezgra, danas će za saobraćaj biti zatvorena Ulica 27. oktobar, i to u delu od Ulice Veljka Dugošević do Ulice 15.maj, odnosno do semafora. Planom je predviđeno presvlačenje novim slojem asfalta Ulice 27. oktobar, i to u delu od Glavne ulice do Ulice 15.maj, ali će danas saobraćaj biti onemogućen samo u gore navedenom delu ulice, a radovi propisno obeleženi odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.