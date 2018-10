Veće kontrole

Ministarstvo unutrašnjih poslova i ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije formirali su zajedničke timove za sprečavanje spaljivanja žetvenih ostataka i drugog niskog rastinja na poljoprivrednom zemljištu. Te timove čini osoblje Sektora za vanredne situacije i Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova, i inspektori Odeljenja Ministarstva poljoprivrede za poljoprivrednu inspekciju. Timovi su sinoć prošli auto-putem od Šida do Šimanovaca, gde su pripadnici Sektora MUP-a za vanredne situacije ugasili dva požara kod Rume i Pećinaca. U toku je utvrdjivanje identiteta lica koja su izazvala te požare, kao i identiteta vlasnika, odnosno korisnika poljoprivrednog zemljišta, protiv kojih će biti podnete prijave nadležnim organima. MUP je saopštio da će i narednih dana biti kontrole poštovanja Zakona o zaštiti od požara i Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Osim odlaska u pasivan status gazdinstva,predviđene su i novčane kazne u iznosu od 5 do 50 hiljada za fizičko lice, od 25 do 250 hiljada za preduzetnika i od 100 hiljada do million za pravno lice.