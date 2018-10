Uspešni mladi atletičari

Najmladji atletičari mitrovačkog “SIRMIUMA” osvojili su nove medalje na tradicionalnom krosu na Klisi u Novom Sadu. Posebno raspoložen bio je Stefan Đonić koji je osvojio još jednu zlatnu medalju i pokazao da mu ovo trčanje baš dobro ide. Do medalje je stigao i Dejan Mojsin i to bronzane i tako nastavio da niže uspehe u ovoj godini. Samo na korak do medalje bila je i Ana Raspopović koja je bila četvrta u trci na 200 m. Trener Goran Pavlović je zadovoljan i ističe da su oni budućnost “Sirmiuma” i mitrovačke atletike.