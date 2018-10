U subotu prekid isporuke gasa u Mitrovici

Doći će do prekida u isporuci prirodnog gasa tokom vikenda u Sremskoj Mitrovici od subote 3.novembra u 7:00 do ponedeljka, u isto vreme. Do prekida dolazi zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice kod Železničke ulice. Zbog radova u tom periodu će ostati bez gasa stanice široke potrošnje u ulicama Fruškogorska i Jovana Cvijića, kao i naselja Mala Bosna i Slavonija, severno od Planinske, trgovi Svetog Stefana i Ćire Milekića, deo Ulice Kralja Petra I do raskrsnice sa Starim šorom. Takođe, ceo Laćarak će biti bez gasa.