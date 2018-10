Zima za četvorotočkaše stiže već 1. novembra. Letnje gume potrebno je zameniti zimskim, a to je još jedan udar na kućni budžet. U Sremskoj Mitrovici cena zimskih pneumatika kreće se od 4 do 12 hiljada po komadu, pa i više. Upravo zbog toga većina vozača odlučuje se na to da prodje jeftinije. Odlaskom u susednu, Republiku Srpsku, mnogi rešavaju ovaj problem.

Više o ovoj temi u Novostima Sremske televizije.