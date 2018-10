Prekid u isporuci gasa

Zbog izvođenja radova na izgradnji kružne raskrsnice između Železničke, i ulica Tarasa Ševčenka i Dr Dušana Popovića, u subotu, 3. novembra od 7 sati, do ponedeljka 5. novembra do 7 sati, doći će do prekida u isporuci prirodnog gasa. Takođe, zbog radova na izmeštanju gasovoda srednjeg pritiska koji snabdeva stanice široke potrošnje u ulicama Fruškogorska i Jovana Cvijića, biće isključen i dovod gasa na merno – regulacionim stanicama broj 2 i 3. Ove stanice napajaju potrošače na teritoriji grada od železničke pruge prema Fruškoj gori – naselja KPD, Mala Bosna, Mala Slavonija, naselje severno od Planinske ulice, kao i potrošače u zapadnom delu grada – Trg Sveti Stefan, Trg Ćire Milekića, Ulica Kralja Petra I do raskrsnice sa Starim šorom i neparna strana ulica Kralja Petra I, Železnička i Fruškogorska.

U navedenom periodu bez gasa će ostati i svi potrošači u Laćarku, poručuju z JP “Srem gas”.