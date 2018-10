Kod Sremske Mitrovice spremne mreže za prikupljanje i lokalizaciju naftne mrlje

Naftna mrlja koja je uočena na Savi posle eksplozije u Rafineriji u Bosanskom Brodu, još nije stigla do toka te reke u Srbiji. Sve nadležne službe prate situaciju i spremne su da je na vreme uklone ukoliko se pojavi, izjavio je danas direktor JP “Srbijavode” Goran Puzović. “Prati se situacija i u slučaju da naftna mrlja uđe u Srbiju imamo opremu…mreže za hvatanje mrlje, uređaje za čišćenje, ali za sada ne očekujemo da će do toga doći”, rekao je Puzović. Ukoliko ipak do toga dođe, mrežama bi se hvatalo 95 odsto nafte, a ostatak čistio hemijskim putem.

“Srbijavode” u Sremskoj Mitrovici imaju više od 300 metara mreže koja služi za prikupljanje i lokalizaciju naftne mrlje, kao i dva “skimer” aparata i svu dodatnu opremu, plovila i obučene ljude koji bi mogli da prikupe i bezbedno uklone naftnu mrlju, naglasio je Puzović.