Poziv za korišćenje zemljišta bez plaćanja naknade

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta podseća zainteresovane da je u toku Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Šid za 2019.godinu. Škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove mogu da dobiju na korišćenje poljoprivredno zemljištae u državnoj svojini, koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara. Visokoobrazovne ustanove, fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, mogu dobiti na korišćenje poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara. Poziv se odnosi i na pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva. Dokumentacija se dostavlja do 31.oktobra.