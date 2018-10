Na tržištu poljoprivrednih proizvoda u Srbiji već godinama vlada opšti haos. Neizbalansiran odnos uvoza i sopstvene proizvodnje dovodi do toga da domaći potrošači plaćaju skuplje uvozne artikle nego što naši proizvođači prodaju istu tu robu, možda i kvalitetniju, u inostranstvo. To objašnjava zbog čega se retko naši proizvođači odlučuju da svom proizvodu daju dodatnu vrednost, jer to iziskuje ulaganje, a s druge strane nemaju čvrstih garancija da će to moći i da naplate.