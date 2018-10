Do 17.oktobra otvoren je konkurs Kulturno obrazovnog centra Šid, za dodelu “Višnjićeve nagrade”, povodom manifestacije “Višnjićevi dani“, koja će biti održana od 18. do 22.oktobra. Sugrađani, ustanove, javna i privatna preduzeća mogu da daju predlog za pojedinca, koji se posebno ističe u svom radu iz oblasti kulture i koji je radom obogatio kulturni život opštine. Nagrade će biti dodeljene u dve kategorije: za životno delo i za mlade, starosti do 30 godina.