Javno nadmetanje za garaže

Do 12.novembra otvoren je Oglas o otuđenju iz javne svojine nepokretnosti odnosno garaža putem javnog nadmetanja, koji je raspisala SO Šid. Pravo preče kupovine imaju korisnici garaža, koji prilože potvrdu o pravu preče kupovine, za koju je potrebno da imaju važeći ugovor o korišćenju garaže, dokaz da su izmirili obaveze zakupa sa 1.septembrom ove godine i kopiju saobraćajne dozvole sa prebivalištem na teritoriji opštine Šid za sebe ili bračnog druga ili srodnika do drugog naslednog reda. Javna licitacija će se održati 13.novembra, u MZ Šid, a za sve potrebne informacije i uvid u dokumentaciju zainteresovani se mogu obratiti Opštinskoj upravi Šid, Karađorđeva 2, soba br. 8.