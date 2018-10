Do kraja meseca otvoren je Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Šid, bez plaćanja naknade, za 2019.godinu. Obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove mogu dobiti na korišćenje površinu primerenu delatnosti kojom se bave, najviše do 100 hektara, dok visokoobrazovne ustanove – fakulteti i naučni instituti, čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, mogu dobiti do 1.000 hektara. Poziv je takođe namenjen i pravnim licima registrovanim za poslove u oblasti šumarstva.