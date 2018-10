Glasanje za projektne predloge

U okviru projekta “Participativno budžetiranje“, u opštini Ruma, svi građani će moći da glasaju za projektne predloge, od 18. oktobra do 28. oktobra ove godine. Glasanje je započelo na Gradskom trgu u Rumi, dok će u ponedeljak meštani Donjih Petrovaca, Putinaca i Žarkovca, imati priliku da glasaju u njihovom mestu. Odnosno, u periodu od 8.00 do 9.30 glasanje će biti u Donjim Petrovcima, od 9:45 do 11:15 u Putincima, i od 11:30 do 13:00 časova u Žarkovcu. Ideja ili više njih sa najviše glasova biće finansirane iz budžeta Opštine Ruma za 2018. godinu.