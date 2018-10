Glasanje u okviru “Participativnog budžetiranja”

Opština Ruma i ove godine aktivno je uključila sve građane u kreiranje opštinskog budžeta, u okviru “Participativnog budžetiranja”. Mobilna glasačka kutija će sutra biti dostupna u Klenku, od 9.00 do 10.30 časova, i u Hrtkovcima, od 11.00 do 12.30 časova. Rumljani svakog radnog dana mogu glasati u Uslužnom centru, u Orlovićevoj broj 5, i u zgradi Opštine Ruma, Glavna 107, i to u periodu od 7.00 do 15.00 časova, zaključno sa 28. oktobrom. Takođe i elektronskim putem, a za sve dodatne informacije na raspolaganju je internet stranica Opštine Ruma.