Sutra zatvoren deo Ulice 27. oktobar

Zbog radova u Glavnoj ulici u Rumi, u četvrtak 13. septembra, u vremenu od 8 do 12 sati biće zatvoren deo ulice 27.oktobar na deonici od zgrade Opštine do Ulice Veljko Dugošević. Saobraćaj kroz Glavnu ulicu biće otežan u delu od Partizanske do Ulice Vladimira Nazora,kao i kroz Partizansku ulicu, u delu od Glavne do JNA.

Mole se vozači da,ukoliko je moguće, koriste alternativne pravce.