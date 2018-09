Prosvetni radnici nastavljaju štrajk

Članovi Sindikata prosvetnih radnika Sremske Mitrovice, Šida i Rume i sledeće nedelje nastaviće sa štrajkom, jer pregovori sindikata i resornih ministarstava do sada nisu dali konkretne rezultate. Uredba mora da se donese do kraja godine, a rešenje se traži u saradnji sa Vladom republike Srbije, koja mora da obavi razgovore sa MMF – om, četvrtog oktobra. Do tada, prosvetni radnici umesto štrajka određenim danima u mesecu, nastavljaju sa štrajkom i naredne nedelje skraćenjem časova na 30 minuta. Da podsetimo, zahtev prosvetara je da svi prosvetni radnici sa sedmim stepenom obrazovanja budu u devetoj platnoj grupi.