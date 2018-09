Povodom održavanja rumskog vašara, svakog drugog i trećeg u mesecu, u tom periodu, od 7.00 do 14.00 sati, biće ograničen saobraćaj u Rumi, postavljanjem vertikalnih zapreka, službenih lica i odgovarajuće signalizacije za preusmeravanje saobraćaja u Glavnoj ulici, od raskrsnice sa Kraljevačkom ulicom, odnosno Ulicom Augusta Šenoe, do raskrsnice sa Radničkom ulicom. Takođe, od raskrsnice sa Ulicom Augusta Šenoe do kraja naselja, i u Ulici Kneza Miloša od raskrsnice sa Glavnom ulicom do Ulice 15. Avgusta i Jelenačkom.