Tokom dana došlo je do požara, koji je prouzrokovao neko vreme obustavu saobraćaja na putnom pravcu Kukujevci – Kuzmin. Prema nezvaničnim saznanjima do kojih je STV došla uzrok su najverovanije neispravne instalacije na traktoru, koji je prevozio soju, usled čega je došlo do zapaljenja. Kako se požar proširio i na okolna polja intervenisala je ekipa sektora za vanredne situacije i sanirala isti. Na sreću u ovom događaju nema povređenih lica.

Opširnije u “Novostima” Sremske, Vaše televizije.