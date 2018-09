Kraj sezone kupanja

Danas je zvanično zatvorena ovogodišnja sezona kupanja na Gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici. To znači, da od današnjeg dana, na popularnim Brionima neće dežurati Služba hitne medicinske pomoći i spasilaćke ekipe, a Zavod za javno zdravlje više neće obavljati analizu kvaliteta i ispravnosti vode za kupanje. Te se s toga apeluje na sve one koji koji i dalje koriste lepo vreme na obali Save, da to rade na sopstvenu odgovornost. Podsećanja rari, sezona kupanja u Sremskoj Mitrovcii, otvorena je 10. juna, a brigu o održavanju i uređenju, uspešno je vodilo JKP “Komunalije”. Grad Sremska Mitrovica je za njeno uređenje izdvojio oko 8 miliona dinara.