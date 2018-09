Kovačević – Obnova Grebenskog puta u celoj dužini

Grebenski put koji se proteže Fruškom gorom u dužini od 57 kilometara, a koji prolazi kroz više sremskih opština biće u celosti rekonstruisan, to je plan Pokrajinske vlade, izjavio je gostujući u studiju Sremske televizije Nedeljko Kovačević, direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Do sada je rađena trasa koja vodi prema istočnom delu Srema, i do kraja godine biće završena deonica od Iriškog venca do Banstola, dok će deo takozvanog Partizanskog puta koji se proteže teritorijom Sremske Mitrovice i Šida biti tek rađen, deo projketne dokumentacije je završen. Dosadašnji radovi finansirani su preko Uprave za kapitalna ulaganja u saradnji sa lokalnim samoupravama. Potpunom rekonstrukcijom biće omogućena bolja povezanost opština , ali i bezbednijiji put ka fruškogorskim izletištima.