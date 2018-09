I dalje primat pšenice

Pšenica nastavlja da zadržava količinski primat u trgovanju na organizovanom robno-berzanskom tržištu, sa ukupnom prometovanom količinom od 1.550 tona. Povećana ponuda pšenice, rezultirala je blagom korekcijom cene prema dole. Hlebnim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 18 do 18,90 dinara po kilogramu bez PDV-a, u zavisnosti od nivoa proteina. Kukuruz novog roda 2018. godine, sa vlagom do 14 i po’ odsto, trgovan je po ceni od 13,80 dinara za kg bez PDV- a. Značajne količine kukuruza na domaćem tržištu, odnosno dobar prinos novog roda, nastavlja da gura cenu ka dole. Soja, rod 2018. godine sa primesama do 2,5% je relizovana po 35,70 dinara za kgilogram bez PDV-a.