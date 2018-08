Završene Letnje kreativne radionice

Namenjene najmlađim Mitrovčanima, Letnje kreativne radionice u gradskoj Biblioteci “Gligorije Vozarović” u Sremskoj Mitrovici danas su završene. Ovo su tradicionalne edukativne radionice, koje svake godine okupe oko 100 mališana, koji kroz pisanu reč, slikanje, razgovore, muziku i druženje provode slobodno vreme tokom letnjeg raspusta. Letnje radionice, trajale su punih mesec dana u periodu od 10 do 11 časova, a bile su namenjene deci mlađeg uzrasta, od 5 do 9 godina i starijoj grupi dece, od 9 do 14 godina. Prema rečima direktora Biblioteke Rajka Sekulića, ovogodišnje radionice, bile su veoma posećene, a obeležile su sećanje na Desanku Maksimović.