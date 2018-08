Uskoro novi sportski klubovi

Održana je promocija mačevanja i streličarstva u Sremskoj Mitrovici. Ovaj događaj predstavlja najavu za osnivanje klubova ova dva sporta. Do sada u Sremskoj Mitrovici nekolicina ljubitelja se bavilo time, kao hobije, a sada će uz podršku lokalne samouprave to sve biti podignuto na viši rang. Prisutni su danas imali prilike da uživaju u veštinama onih koji se time bave duži vremenski period, a svi zainteresovani do kraja godine će moći da im se pridruže. U osnivanju i pokretanju pomoćiće im saradnici iz grada Šabac.