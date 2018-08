Sutra počinje “Srem folk fest”

Sutra počinje jedan od najvećih festivala u Sremskoj Mitrovici, “Srem folk fest”, jubilarni petnaesti. Zbog održavanja istog na snazi će tokom trajanja biti izmenjen režim saobraćaja. U periodu od 19:30 do 23 časa biće zatvoren saobraćaj u ulicama Kralja Petra I od Uprave za trezor do Policijske uprave, deo Zanatlijske i deo ulice Ribarska obala. Takođe, i centralni deo Ulice Vuka Karadžića i Trg Svetog Stefana, zatim Žitni trg i Šećer sokak. Saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce. Defilei će počinjati ulicama grada od 19:30h, a koncerti će se održavati na Žitnom trgu, od 20:30h. Festival traje do 14. avgusta, a 15. biće još jedno gratis veče za ljubitelje tamburaške muzike, pod nazivom “Od begeša do prima”.