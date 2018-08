Radovi na zameni toplovodne mreže za distribuciju toplotne energije u sremskomitrovačkom stambenom naselju KPD – om teku prema planu i utvrđenom dinamikom. Ove radove izvodi JKP “Toplifikacija”, a deo su višegodišnjeg projekta. Uplanu je da u ovom naselju budu zamenjene cevi u dužini više stotina metara. Prema rečima nedležnih iz ovog preduzeća, do sada je urađeno 50 odsto posla, a to znači da je postavljeno 500 metara novog cevovoda. Radovi će biti završeni do 15. septembra.