U Glavnoj ulici u Rumi ovih dana radi se punom parom. Drugi deo ulice od centra do zgrade Opštine prokopan je od po četka do kraja, te vlasnici lokala kažu da imaju nešto manji promet,ali se uglavnom nadaju brzom završetku radova i da će ulica biti lepša i funkcionalnija. Zbog građevinskih mašina koje su trenutno neophodne za obavljanje grubih radova ulica ustaje zatvorena do daljnjeg,na deonici od Zmaj Jovine škole do zgrade Opštine.