Šidski biciklista, rekreativac, Ivan Mladenović, na putu do Pekinga, stigao je do Mongolije. Na putu je već tri meseca, a kako je planirao, ostalo mu je još oko 15 do 20 dana do cilja i pređenih oko 11.000 kilometara. Nakon Mongolije, spustiće se do pustinje Gobi koja će verovatno biti i najveći izazov na putu do sada, jer su temperaturne razlike velike: od visokih dnevnih, noću se spuštaju ispod nule. Nakon prošlogodišnje avanture za Moskvu, ove godine se odvažio na još duži put.