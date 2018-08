Iz JKP “Vodovod” u Šidu obaveštavaju građane da će, zbog izuzetno visokih temperatura i velike potrošnje vode, u narednom periodu doći do rekstrikcije u vodosnabdevanju, u celoj šidskoj opštini, i to: radnim danima od 23:30h do 5 časova ujutro, a vikendom od 23:30h do 6:30 časova.