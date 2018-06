Dve plaže u Mačvanskoj Mitrovici

Meštani Mačvanskog dela opštine Sremska Mitrovica u Mačvanskoj Mitrovici ovog leta imaće priliku da uživaju na priobalju, koje će biti uređeno i to na dve lokacije. Za njihovo uređenje, kao i prethodnih godina biće zaduženo Vodoprivredno društvo “Sava” iz Šapca, a radovi će započeti do kraja juna meseca. Ove dve još uvek, divlje plaže, meštanima poznate kao “Vejkina” i “Tošina” korisnicima će biti na raspolaganju do kraja letnje sezone, ali je u planu da u narednim godinama budu uređene i kategorisane kao plaža. Za sada, ove dve lokacije biće uređene spram mogućnosti.