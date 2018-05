U okviru Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici zaživeo je jedan od sedam vojvođanskih centara za pomoć, koji učestvuju u projektu “Zaustavi, zaštiti, pomozi”, koji se odnosi na pomoć žrtvama seksualnog nasilja. Ovaj centar, odnosno radna grupa ima za cilj hitnu reakciju i pružanju podrške žrtvi, od psihološkog do medicinskog zbrinjavanja i eventualnom saniranju posledica. Sem zdravstvenog segmenta, projekat podrazumeva i saradnju i reakciju drugih relevantnih ustanova, kao što su Centar za socijalni rad, zatim policija, tužilaštvo. Od početka sprovođenja projekta, do sada, zbrinuto je 7 žrtava. Statistika kaže da su to uglavnom adolescentkinje, što je, ističu lekari, zabrinjavjuće i radiće se najpre na edukaciji i prevenciji, odnosno buđenju svesti o značaju pravovremenog govorenja o problemu.