Uskoro Sajam zapošljavanja u Rumi, Pećincima i Sremskoj Mitrovici

U petak, 11. maja u vremenu od 11 do 13 časova, Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Sremska Mitrovica u Pećincima, organizuje Sajam zapošljavanja u Šimanovcima. Za sva nezapolsena lica, iz Pećinaca biće organizovan besplatan prevoz. Ovo je svakako dobra prilika za nezaposlene, koji će moći na jednom mestu, da se upoznaju sa ponudom radnih mesta i da odmah konkurišu za poslove, za koje su zainteresovani. Sajam zapošljavanja, biće održan i u Sremskoj opštini Ruma i to 16. maja u Kulturnom centru, dok će u Sremskoj Mitrovici Sajam biti održan 18. maja, takođe u vremenu od 11 do 13 časova u PSC “Pinki”.

Prema rečima nadležnih iz sremskomitrovačke Filijale, broj poslodavaca je sve veći. O tome koji su profili traženi, kao i stepen obrazovanja, znaće se početkom sledeće nedelje. Novina na ovogodišnjem Sajmu zapošljavanja, jeste ta, da će se prvi put na njemu naći i štandovi poljoprivrednih proizvođača, koji će na taj način pokušati da nađu radnike za sezonske poslove. Sva nezaposlena lica, potrebno je da se jave svom savetniku, zbog prijave za učešće na Sajmu.