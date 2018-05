Sutra prekid isporuke vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će u sredu 09. maja 2018. godine u vremenu od 8 do 14 sati ostati potrošači u sledećim ulicama u centru grada : Vuka Karadžića, Parobrodskoj, Puškinovoj, Jevrema Vidića, Svetloj, 28.marta, Svetozara Miletića, Solarskom trgu i Ulici Promenada (od stadiona FK Srem do Svetle).

Nakon završetka radova može da dođe do pojave zamućenja vode, pa je potrebno ispustiti vodu iz slavine, do pojave čiste vode, poručuju iz JKP “Vodovod”.