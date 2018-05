Rekordna dobit u JP „Gas-Ruma”

Opštinsko veće Opštine Ruma, na 55. Sednici veća, usvojilo je Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JP „Gas-Ruma” za period od januara do decembra 2017. godine. JP „Gas-Ruma” iza sebe ima veoma uspešnu godinu u kojoj je prodao preko 18,6 miliona kubnih metara gasa, a to je ujedno i druga najveća prodaja gasa od kako ovo preduzeće posluje. Direktor „Gas-a” je izrazio nadu da će ove godine i ta brojka biti premašena, jer je potrošnja u prva tri meseca ove godine za 7 procenata veća nego u istom periodu prošle godine. On je takođe istakao i da je neto dobit preduzeća u 2017. godini bila 27,06 miliona dinara, što je čak tri i po puta više nego što je preduzeće planom predvidelo. U unapređenje gasifikacione mreže investirano je oko 15,7 miliona dinara, a ovo preduzeće trenutno broji oko 8.000 aktivnih potrošača.