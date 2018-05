Raspored prikupljanja pesticidnog otpada

Započinje prikupljanje ambalažnog otpada na teritoriji Sremske Mitrovice. Tako će 21. maja od 8 do 9:30 prikupljanje biti vršeno u Martincima, a od 16 do 17 časova u Bosutu. Sutradan, 22. maja, održaće se u Čalmi, od 8 do 9, u Kuzminu od 14 do 15 i u Laćarku od 16 do 17 časova. Trećeg i poslednjeg, odnosno 23. maja od 8 do 9 ekipe će prikupljati otpad u Ležimiru, od 9:30 do 11 u Manđelosu. U Šuljmu od 11:30 do 12:30, u Velikim Radincima od 13 do 14 časova, a u Šašincima od 14:30 do 15:30, dok će u Jarku prikupljanje otpada biti od 16 do 17 časova.