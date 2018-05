Prijemni ispit

Osnovna muzička škola “Teodor Toša Andrejević” iz Rume, vršiće upis učenika u prvi pripremni razred, u periodu od 21. do 25. maja, i od 4. do 9. juna, i to u vremenu od 9.00 do 13.00 časova. U prvi razred Osnovne muzičke škole, u trajanju od šest godina, mogu da se upišu učenici mlađi od devet godina, u trajanju od četiri godine – učenici mlađi od jedanaest godina, i u trajanju od dve godine školu mogu upisati učenici stariji od četrnaest godina. Na prijemnom ispitu se proverava ritam, sluh i muzička memorija.