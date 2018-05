Poziv za uređenje Željezničke ulice

Gradska Uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica objavila je u otvorenom postupku Poziv za prikupljanje ponuda za javnu nabavku usluga i to za – izradu Idejnog rešenja i Projekta za izvođenje rekonstrukcije i izgradnje saobraćanih površina, javne rasvete i atmosferske kanalizacije u delu Željezničke ulice u Sremskoj Mitrovici. Pravo učešća u postupku, imaju svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju uslove Zakona o javnim nabavkama. Kriterijumi za ocenjivanje Ponuda jeste najniže ponuđena cena, a uvid u konkursnu dokumentaciju, može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u prostorijama Gradske kuće. Ponude se podnose, do 21. juna do 11 časova, neposredno ili putem pošte u roku od 30 dana, a otvaranje će se obaviti javno, istog dana u 11.30 časova. Odluka o izboru najpovoljnije Ponude, biće doneta u roku od 15 dana, od dana otvaranja Ponuda.