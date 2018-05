Pojedine ulice u gradu sutra bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će u sredu 23. maja 2018. godine u vremenu od 9 do 15 sati ostati potrošači u sledećim ulicama u centru grada : Parobrodskoj, Puškinovoj, Jevrema Vidića i 28.marta.

Nakon završetka radova može da dođe do pojave zamućenja vode, pa je potrebno ispustiti vodu iz slavine, do pojave čiste vode, kažu u JKP “Vodovod”.