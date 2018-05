Upis u mitrovačke vrtiće krenuo je danas i trajaće do kraja ovog meseca. Roditelji upis mogu izvršiti u objektu “Zvezdica” u “Kamenjaru” svakim radnim danom od 8 do 14 časova, kao i u objektima u Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici, u periodu od 11 do 13 časova, takođe radnim danima. Podsećamo, moguće je upis vršiti i elektronskim putem.