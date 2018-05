Manifestacija “Muzeji za 10” ove godine održaće se od 14. do 20. maja i u Sremskoj Mitrovici. Reč je o nacionalnoj muzejskoj inicijatvi, najvećoj do sada na teritoriji Srbije. Ova kulturna manifestacija obuhvata Međunarodni dan Muzeja 18. maj, 14. Evropsku noć muzeja 19. maj i Nacionalnu nedelju muzeja. U periodu od 14. do 20. maja svi građani Sremske Mitrovice moći će da uživaju u raznovrsnim programima, izložbama, radionicama i postavkama i to do jedan sat posle ponoći.