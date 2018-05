Jovanov – “Da se poštuje odluka MUP -a “

“U Hrtkovcima su zabranjeni svi najavljeni politicki skupovi, zarad mira građana”, ponovio je ministar unutrasnjih poslova Nebojša Stefanović. On je tim povodom još rekao da je i nakon same najave okupljanja ustanovljeno uznemirenje građana ovog malog sremskog mesta, te da bi mogući skupovi mogli da dovedu do narušavanja javnog reda i mira, čak iako u samim pozivima nema najave nasilja. Podsećamo, ranije je više političkih stranaka najavilo za 6. maj okupljanje u Hrtkovicma. Da skupovi nisu potrebni i da se odluka MUP-a mora poštovati rekao je i pokrajinski poslanik i visoki funkcioner SNS-a Milenko Jovanov, koji je gostovao u nasoj emisiji Tema.