Ivan Mladenović u Istanbulu

Jedanaest dana nakon što je krenuo u novu avanturu biciklom, do Pekinga, Šiđanin Ivan Mladenović stigao je do Istanbula. Ovaj 47-godišnjak je, nakon prošlogodišnje posete Moskvi, ove godine krenuo na mnogo duži put – dug 11.000 kilometara, do Kine. Nakon odmora u Turskoj, sledi put preko Gruzije, Rusije, Kavkaza, Kazahstana, Sibira do Bajkalskog jezera, Mongolije, pustinje Gobi do Pekinga . Plan mu je da do cilja stigne za 110 dana. Inače, redovno obaveštava prijatelje o trenutnoj destinaciji, putem fejsbuk stranice “Ivan Mladenović – Putovati sporo, živeti putujući”.