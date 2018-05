Do 31. maja upis u sremskomitrovačke vrtiće

U Predškolskoj ustanovi “Pčelica”u Sremskoj Mitrovici u toku je upis dece u ovu ustanovu. Pa je tako, u objektu “Zvezdica”u Sremskoj Mitrovici, u toku upis za školsku 2018/2019. godinu i to u vremenu od 8 do 14 časova svakog radnog dana, dok je u objektu “Čuperak” u Laćarku i “Lane” u Mačvanskoj Mitrovici upis, takođe svakim radnim danom, ali u vremenu od 11 do 13 časova. U PU “Pčelica”, podsećaju na to, da se upis dece može izvršiti i putem interneta, preko sajta euprava.gov.rs, te mole roditelje, da blagovremeno izvrše upis dece, koji traje do četvrtka, 31.maja.