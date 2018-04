U nedelju 15. aprila zvanično se završava sezona grejanja, ali ukoliko vremenski uslovi budu zahtevali, radijatori će biti topli, poručuju iz sremskomitrovačke “Toplifikacije” i to sve do 1. maja. Nadležni iz ovog preduzeća, ističu da je do sada sezona grejanja protekla bez problema, a očekuje se da će tako i ostati.