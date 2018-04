U subotu, 28. aprila, od 9.00 do 15.00h izvešće se tretman suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama, dok će se u poslepodnevnim časovima, odnosno u periodu od 18.00 do 22.00 časa, obaviti tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje. Tretman suzbijanja komaraca iz vazduha biće obavljen u ponedeljak, 30. aprila, ako se za to stvore povoljni meteorološki uslovi. Mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela, zbog tretmana koji će se obaviti na teritoriji Opštine Ruma.