Sutra vašar u Rumi

Sutra se održava tradicionalni rumski vašar. Svakog trećeg u mesecu, na periferiji Rume, duž Glavne ulice do ukrštanja sa magistralnim putem Novi Sad – Šabac, biće izloženi mnogi proizvodi, a kakva će biti poljoprivredna i stočna ponuda i potražnja, kao i cene istih, građani će moći da se uvere na jednom od najvećih vašara u Srbiji, ako ne i na Balkanu.

Zbog održavanja vašara, od danas sve do sutra biće zatvoreni pojedini putni pravci, u Glavnoj ulici od raskrsnice sa Kraljevačkom ulicom, odnosno Ulicom Augusta Šenoe do raskrsnice sa Radničkom ulicom, kao i u ulici 15. Avgusta do raskrsnice sa Ulicom Augusta Šenoe do kraja naselja i u Ulici Knjaza Miloša i u delu Jelenačke ulice.