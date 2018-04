Sredstva iz oblasti omladinske politike

Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu u Sremkoj Mitrovici, raspisala je konkurs za dodelu budžetskih sredstava, kao dotacija udruženjima građana iz oblasti omladinske politike, a sve sa ciljem razvoja kulturnih aktivnosti mladih i drugih vidova omladinskog aktivizma. Ukupna sredstva iz budžeta koja su namenjena za ovej konkurs iznose 1. ipo milion dinara.Konkurs traje do 4. maja tekuće godine. Udruženje. kojem budu dodeljena sredstva, dužan je da Gradskoj upravi podnosi narativne i finansijkse izveštaje o relizaciji programa za koji su dodeljena sredstva i to kvartalno. U slučaju da korisnik, ne podnese izveštaj ili dobijeni novac nenamenski utroši, dužan je da vrati sredstva u budžet Grada i to nakasnije do 31.12. 2018. godine, a istovremeno gubi pravo, da učestvuje u narednom konkusu.