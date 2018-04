Sva lica, koja su zainteresovana za obavljanje sezonskih polsova u poljoprivredi, sa ili bez iskustva, mogu da se jave Agenciji za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica svakog radnog dana u vremenu od 8 do 12 časova u periodu od 3. do 17. maja, u cilju pružanja podrške u pronalasku sezonskog posla u sektoru poljoprivrede. Povezivanje svih zainteresovanih, sa poslodavcima, obaviće se 18. maja na Sajmu zapošljavanja, koji će biti održan u PSC “Pinki” od 11 do 13 časova, takođe 18. maja.