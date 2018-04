Danas zakazano tretiranje, odnosno suzbijanje komaraca je otakazano u Sremskoj Mitrovici, zbog padavina koje su najavljene u popodnevnim satima. Tretman će biti odgođen do momenta kada se stvore povoljni uslovi za to, odnosno do poboljšanja vremenskih prilika u terminu kada je tretiranje predviđeno, a to su večernji sati, poručuju iz Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.