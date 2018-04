Nove tribine na Atletskom stadionu

Na Atletskom stadionu u Sremskoj Mitrovici u toku su radovi na postavljanju novih tribina. Prema rečima direktora Atletskog stadiona Darka Gavrilovića, za izvođača radova prijavilo se pet firmi, a prihvaćena je najniža ponuda, koja je stigla iz Veternika. Tribine se trenutno uređuju u proizvodnom pogonu izvođača, nakon čega ih čeka postavljanje na Stadionu. Da podsetimo, Atletski stadion je i do sada imao tribine, ali su se one tokom vremena istrošile, pošto su bile od drveta. Nakon rekonstrukcije istih, ovde će biti postavljene plastične plastične stolice, ali i nadstrešnica, koja do sada nije postojala. Radove na rekonstrukciji tribina finansira Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno pokrajinski Sekretarijat za sport i omladinu. Završetak radova na postavljanju novih tribina, očekuje se u narednih desetak dana.