Lajmska bolest

Sa nastupanjem proleća i predstojećih praznika se intezivira i boravak u prirodi, a samim tim i mogućnost uboda krpelja. Upravo zbog toga, Zavod za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici podseća sve stanovnike Srema na osnovne karakteristike i mere prevencije Lajmske bolesti. Ova infekcija se prenosi ubodom krpelja, a vreme od uboda, do prvih simptoma bolesti kreće se od 3 do 32 dana. U Zavodu za javno zdravlje, kažu, da se ovo oboljenje javlja u svim starosnim grupama, a najveći broj obolelih registruje se od maja do jula meseca. Poruka iz Zavoda za javno zdravlje glasi, da se u narednom periodu svakodnevno pregledamo, kako bi na vreme predupredili posledice uboda krpelja.